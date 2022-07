«Σκωτσέζικο ντους» με Σκάρπα: «Πήρε το αεροπλάνο για Ελλάδα, αλλά υπέγραψε στη Νότιγχαμ»

Μύλος με Σκάρπα με τον παίκτη, όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι, να υπογράφει στη Νότιγχαμ και όχι στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, στη χώρα της σάμπας φιλοξενούν και φωτογραφία από τις υπογραφές του Βραζιλιάνου άσου με τη Φόρεστ παρουσία των εκπροσώπων του, των Φελίπε Ντ' Εμόλιο και Φελίπε Τανκρέντι.

Ουσιαστικά ο Σκάρπα υπέγραψε προσύμφωνο με την Νότιγχαμ Φόρεστ και συμβόλαιο για 3,5 χρόνια που θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2023, όποτε και είναι ελεύθερος από την Παλμέιρας.

Η "Globo'' συγκεκριμένα, αν και γίνεται χαμός σε όλα τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, γράφει ότι ο Σκάρπα «υπέγραψε προσύμφωνο με την αγγλική Νότιγχαμ Φόρεστ και θα ενταχθεί στη νέα του ομάδα από το 2023». «Οι πληροφορίες μεταφέρθηκαν αρχικά από τον δημοσιογράφο Benjamin Back. Ο Σκάρπα θα ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με την Παλμέιρας, αλλά από τις αρχές αυτού του μήνα θα μπορούσε να υπογράψει νέο προσύμφωνο με άλλους συλλόγους», προσθέτει το ρεπορτάζ.

Publicamos no ge há pouco a foto de quando Gustavo Scarpa assinou o pré-contrato com o Nottingham Forest. Ele estava acompanhado de seus empresários, Felipe D’Emilio, filho do ex-jogador Mario Sérgio, e Felipe Tancredi, sócios da FFP Agency.https://t.co/dLMeVtgqAo pic.twitter.com/TtbXOsD13K