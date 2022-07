Τρομερή γκολάρα από το... κέντρο στο MLS (vid)

O 35χρονος μέσος του Κάνσας, στο 30ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στο Μόντρεαλ, έκλεψε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, έκανε λίγα μέτρα και βλέποντας τον τερματοφύλακα εκτός εστίας, τον «κρέμασε» με τρομερή λόμπα.

Με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο ο πολύπειρος μέσος από την Ονδούρα, έφερε την αναμέτρηση στα ίσα και έβαλε υποψηφιότητα για το γκολ της σεζόν.

Roger Espinoza steals it and launches one from way out 🚀



(via @MLS)pic.twitter.com/XPMKXxwCX2