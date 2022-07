Σκάει η «βόμβα» της Τσέλσι με Στέρλινγκ!

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο ομάδες συμφώνησαν στα οικονομικά ανταλλάγματα, με την Τσέλσι να βγάζει από τα ταμεία της το ποσό των 45 εκ. λιρών, ενώ ακόμη 10 εκ. θα δοθούν σε μορφή μπόνους.

Οι Λονδρέζοι έχουν έρθει σε συμφωνία και με τον Στέρλινγκ, ο οποίος θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Τσέλσι.

Το συμβόλαιο του Στέρλινγκ με την Τσέλσι, θα έχει διάρκεια έως το 2027 ενώ θα υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, με τον 27χρονο Άγγλο διεθνή να έχει μιλήσει ήδη με τον Τόμας Τούχελ για τον ρόλο που θα έχει.

Raheem Sterling to Chelsea, here we go! Final approval arrived from Man City. £45m fee plus £10m add-ons. Personal terms agreed days ago, it was never an issue. It’s done 🚨🔵 #CFC



