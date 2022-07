Ο πρώην -πλέον- επιθετικός του ΠΑΟΚ, πήρε φανέλα βασικού από τον Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχοστ, στην φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Σάντερλαντ, που διεξήχθη στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας.

Οι Άγγλοι πήραν το προβάδισμα στο 28ο λεπτό με τον Ο'Νιν, ωστόσο στη συνέχεια τα φώτα του γηπέδου έσβησαν, με αποτέλεσμα η φιλική αναμέτρηση να διακοπεί!

Due to power outage, the game has been delayed. Update to follow.