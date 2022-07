Με Βρσάλκο ο Ολυμπιακός κόντρα στην Άλκμααρ (pic)

Την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα πραγματοποιήσει ο Σίμε Βρσάλκο στο φιλικό των Πειραιωτών κόντρα στην Άλκμααρ. Από εκεί και πέρα, ο Βατσλίκ ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Σισέ και Σωκράτη στα στόπερ και τον Βρσάλκο με τον Ρέαμπτσιουκ στα άκρα. Στο κέντρο θα αγωνιστούν ο Κανέ με τον Μαντί Καμαρά και τον Αγκιμπού, στα άκρα ξεκινάνε ο Μασούρας με τον Ζινκερνάγκελ και στην κορυφή της επίθεσης ο Ελ Αραμπί.

Αναλυτικά η ενδεκάδα των ερυθρόλευκων: Βατσλίκ, Ρέαμπτσουκ, Βρσάλικο, Σισέ, Παπασταθόπουλος, Αγκιμπού, Μαντί, Κανέ, Μασούρας, Ζινκερνάγκελ, Ελ Αραμπί.

