«Παίρνει Στρακόσα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Στρακόσα έμεινε ελεύθερος από τη Λάτσιο. Έχει εκδηλώσει επιθυμία να παίξει στην Αγγλία και απ' ό,τι φαίνεται η Γιουνάιτεντ θα του δώσει την ευκαιρία. Οι κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονταν σε αναζήτηση γκολκίπερ μετά την παραχώρηση του Ντιν Χέντερσον με τη μορφή δανεισμού στη Νότιγχαμ Φόρεατ και φαίνεται ότι καταλήγουν στον Αλβανό διεθνή για να αποτελέσει στη θεωρία τον αναπληρωματικό του Νταβίντ Ντε Χέα.

Ο Στρακόσα ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ. Στη συνέχεια βρέθηκε σ' αυτές του Πανιωνίου και σε ηλικία 17 ετών μέσω Τάρε αποκτήθηκε από τη Λάτσιο.

Με τον ιταλικό σύλλογο πραγματοποίησε όλα αυτά τα χρόνια 208 συμμετοχές και αποχώρησε το φετινό καλοκαίρι, αφού το συμβόλαιό του δεν ανανεώθηκε.

Manchester United are closing in on a deal for goalkeeper Thomas Strakosha. He is a free agent @mrgeoffpeters 🤝🔴 #MUFC