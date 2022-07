ΑΕΚ: Εμπόδια για Πινέδα από νέους «μνηστήρες» - Από τη Φέγενορντ έως τη Μαγιόρκα

Ο Μεξικανός άσος δεν υπολογίζεται στη Θέλτα και αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων για την απόκτησή του χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν τον θέλουν με δανεισμό ή αγορά.

Μετά τις ΑΕΚ και Βαγεκάνο έχουν μπει στο παιχνίδι της διεκδίκησης του και άλλες ομάδες από τη Γηραιά ήπειρο. Βάσει των τιτιβασμάτων στο Twitter, οι νέες ενδιαφερόμενες είναι η Φέγενορντ, η Σταντάρ Λιέγης, αλλά και η Μαγιόρκα.

Αυτό που επίσης θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι σύμφωνα με την «Mundo Celeste» η Θέλτα θα «τιμωρήσει» τον Πινέδα και δεν θα τον αφήσει να πάει σε καμία ομάδα δανεικός, γιατί δεν δέχθηκε να πάει στο Μεξικό.

Το ίδιο ΜΜΕ αναφέρεται και σε ενδιαφέρον της Λεβάντε για τον παίκτη, η οποία όμως αποσύρθηκε από την διεκδίκησή του μετά τις εξελίξεις.

AEK Atenes, Rayo Vallecano i @RCD_Mallorca s'han mostrat interessats en la cessió del jugador mexicà del Celta Orbelín Pineda. L'equip gallec només contempla traspàs o cessió amb opció de compra obligatòria per 8-9 milions el que fa inviable l'operació pels equips interessats pic.twitter.com/1Q7FR46Hzx

📌 @ESPN



➡️El @RCCelta 'castiga' a Orbelin, con no ir a la gira, por no aceptar alguna oferta de México.Tuvo ofertas de @AEK_FC_OFFICIAL, @RayoVallecano,@RCD_Mallorca y @LevanteUD. El Levante se retiró y el resto son cesiones con OdC que no supera los 6Mhttps://t.co/wgCUsw5VvB pic.twitter.com/ZknLHabb0q