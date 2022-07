Επίσημο: Στην Αλ Σαμπάμπ ο Κριχόβιακ

Οι Σαουδάραβες έκαναν γερό "μπάσιμο" για τον Πολωνό μέσο τα τελευταία 24ωρα, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα των παικτών που αγωνίζονται σε Ρωσία και Ουκρανία να "παγώσουν" το ενεργό συμβόλαιό τους -λόγω πολέμου- μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Σημειώνεται ότι ο Κριχόβιακ δεσμεύεται ως το 2024 με την Κράσνονταρ.

Ο 32χρονος άσος που αγωνίστηκε δανεικός στην ΑΕΚ τους προηγούμενες μέρες, αποδέχτηκε την πρόταση της Αλ Σαμπάμπ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του για ένα χρόνο.

Al Shabab has signed the Poland international "Grzegorz Krychowiak" on a one-years deal. 🦁🤍 #ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/KkGZKcYwnI