Ο Ουαλός σούπερ σταρ, παρακολουθεί το ντέρμπι της νέας του ομάδας κόντρα στην Λος Άντζελες Γκάλαξι και πριν την έναρξη της αναμέτρησης έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το νέο αστέρι της LAFC, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της νέας του ομάδας, που του επιφύλαξαν ένα θερμό καλωσόρισμα στο MLS.

Gareth Bale gets a warm welcome from the LAFC fans 🤗



