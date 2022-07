Πατίκας: «Έτσι πήγα στην ΑΕΚ - Είχα προτάσεις για προπονητής από την Ελλάδα»

Μεταξύ άλλων ο Πατίκας θυμήθηκε τα χρόνια του στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ, ενώ αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της μεταγραφής του στην Ένωση. Ήταν μετά τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 με τη Σκωτία, όταν υπέγραψε στην ΑΕΚ, μία μεταγραφή που σηματοδότησε την έναρξη της εννιάχρονης επαγγελματικής καριέρας του στην Ευρώπη.

«Στο ταξίδι μας για τη Σκωτία για εκείνο το πρώτο παιχνίδι, ταξιδέψαμε μέσω Ελλάδας και, κατά σύμπτωση, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ ήταν στο αεροπλάνο. Ρώτησε αν υπήρχαν Έλληνες και σήκωσα το χέρι μου. Με ρώτησε ποια ομάδα υποστήριζα και είπα την ΑΕΚ και τότε μου είπε ότι θα έρθει να με δει να παίζω στη Μελβούρνη στον αγώνα ρεβάνς. Μετά τον αγώνα, ο μπαμπάς μου έλαβε μια κλήση, όπου του είπαν ότι η ΑΕΚ ήθελε να με αποκτήσει. Συμφωνήσαμε για τους όρους του συμβολαίου και λίγες εβδομάδες αργότερα ήρθε το εισιτήριό μου και πήγα στην Ελλάδα» είπε ο Πατίκας, ο οποίος μετά την ΑΕΚ (1985-1993), αγωνίστηκε στην Ελλάδα, επίσης με Αθηναϊκό (1993-94) και Καστοριά (1995).

«Από τότε που ήμουν 15 ετών, είχα αυτό το όνειρο, να παίξω στο εξωτερικό, ακόμα και μετά την απογοήτευσή μου στο Αμπερντίν» πρόσθεσε.

Στα 17 του χρόνια, το 1981 αποκτήθηκε από την Αμπερντίν του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, αλλά έμεινε μόλις έξι μήνες, μη αντέχοντας τον βρετανικό καιρό και την απόσταση από την Αυστραλία.

«Στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολο για τους πρώτους έξι μήνες και το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν πολύ υψηλό, αλλά ήξερα ότι ήμουν έτοιμος. Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν μπροστά σε 80.000 θεατές, παίζοντας με τον διάσημο Έλληνα διεθνή, Θωμά Μαύρο, κόντρα στον Άρη. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές διεθνούς κλάσης στο ελληνικό πρωτάθλημα από την Ουγγαρία, τη Βραζιλία και την Αργεντινή και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπαιξα απέναντι στους Φραντσέσκολι, Ρομάριο, Αλτομπέλι, Πασαρέλα, Λεντίνι και Ρουμενίγκε. Μετά τις εννέα σεζόν μου στην Ελλάδα, συνειδητοποίησα πόσο τυχερός ήμουν. Ωστόσο, δεν είναι όλα υπέροχα, γιατί, παρόλο που πληρώνεσαι καλά, πρέπει να προσφέρεις. Μια εβδομάδα που χάνεις, σε στριμώχνουν οι ίδιοι οπαδοί που σε σηκώνουν στους ώμους τους όταν κερδίζεις την επόμενη εβδομάδα» συμπλήρωσε ο 58χρονος Πατίκας, ο οποίος κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας με την ΑΕΚ (1989, 1992, 1993).

«Πάντα είχα προτάσεις να πάω στο εξωτερικό για προπονητής, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά είμαι περισσότερο από ικανοποιημένος που συνεχίζω να συνεργάζομαι με ποδοσφαιριστές νέων, ηλικίας 8-11 ετών στην Αυστραλία».

The great Jim Patikas with coaching legends Les Scheinflug & Raul Blanco. Tremendous contribution to football in Australia pic.twitter.com/CwxSBmDNST