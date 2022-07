Η Νέλσον έγραψε ιστορία... δυο φορές!

Σε ηλικία 37 ετών και 33 ημερών, η έμπειρη αμυντικός σημείωσε το μοναδικό γκολ της Βόρειας Ιρλανδίας στην ήττα με 4-1 από τη Νορβηγία, στο πρώτο παιχνίδι του 1ου ομίλου στο Στάδιο St Mary's.

Η Νέλσον σκόραρε (49’) με κεφαλιά μειώνοντας σε 3-1, για να ξεπεράσει την Ιταλίδα Πατρίτσια Πάνικο, ως η γηραιότερη σκόρερ στο Euro γυναικών.

«Σίγουρα δεν πίστευα ότι θα σκόραρα, έχουν περάσει μερικά χρόνια από τότε που σκόραρα τελευταία φορά», είπε η Νέλσον και πρόσθεσε: «Είναι απίστευτο συναίσθημα να σημειώνεις το πρώτο γκολ για τη Βόρεια Ιρλανδία σε ένα μεγάλο τουρνουά. Ξέραμε ότι θα ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Δεν είναι στην 11η θέση στον κόσμο χωρίς λόγο. Ήμασταν λίγο νευρικές στα πρώτα 15 λεπτά όταν και δεχθήκαμε δύο γκολ. Αλλά νομίζω ότι ανεβήκαμε μετά από αυτό και κάναμε το καλύτερο δυνατό».

Την ερχόμενη Δευτέρα, η Βόρεια Ιρλανδία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία, στο Σαουθάμπτον.

