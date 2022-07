Νότιγχαμ Φόρεστ: Κλείνει και Ρίτσαρντς

Συνεχίζει την ενίσχυσή της η Φόρεστ ενόψει της επιστροφής της στην Premier League, με την επόμενη κίνησή της να είναι ο Άγγλος αριστερός μπακ της Μπάγερν.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη τα έχει βρει σε όλα με τους Βαυαρούς στα 8,5 εκατ. ευρώ όπως αναφέρει το "The Athletic", με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Την περασμένη σεζόν ο Ρίτσαρντς μέτρησε 17 συμμετοχές (1 ασίστ) με τη γερμανική ομάδα, στην οποία μετακόμισε πέρυσι το καλοκαίρι ως ελεύθερος από τη Ρέντινγκ.



