Μυθικός Σινιστέρα: Παρουσιάστηκε από την Λιντς και πήρε με βιντεοκλήση τη μαμά του

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του για την μεταγραφή του στη Λιντς και θέλησε να μοιραστεί την ευτυχία του με την μητέρα του, κάνοντας βιντεοκλήση, στη διάρκεια της παρουσίασής του.

Φυσικά και η μητέρα του 23χρονου, Σινιστέρα, δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά και την περηφάνια της για τον γιο της, που κάνει το μεγάλο βήμα για την Premier League.

Sinisterra FaceTiming his mum after signing for Leeds. Lovely stuff #lufc pic.twitter.com/sejJTmsUe8