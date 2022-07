Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Χωρίς Κριστιάνο στην προετοιμασία στην Μπανγκόκ

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν θα ταξιδέψει στην Μπανγκόκ για την προετοιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς έγινε δεκτό το αίτημα για μεγαλύτερη άδεια.

ην Παρασκευή (9/7) οι κόκκινοι διάβολοι αναχωρούν για την Ταϊλάνδη για pre-season tour. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ρονάλντο δεν θα βρίσκεται στην προετοιμασία και έτσι δεν θα ταξιδέψει με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Μπανγκόκ.

Ο CR7, όπως προκύπτει από τα γραφόμενα, ζήτησε περισσότερες μέρες άδειας προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει το αίτημα δεκτό.

Cristiano Ronaldo will not be part of Manchester United squad for the start of pre-season tour. He’s not gonna travel to Bangkok tomorrow. 🚨🇵🇹 #MUFC



Man United accept to give Cristiano additional time off to deal with personal/family issue. pic.twitter.com/R8Z9XkCOST