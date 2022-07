Φούλαμ: Μένουν τα τυπικά για την απόκτηση του Λένο (pic)

Κάτοικος Λονδίνου, αλλά με διαφορετική φανέλα θα παραμείνει ο Γερμανός πορτιέρο Μπερντ Λένο.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Άρσεναλ και φαίνεται πως αυτή την κατάσταση εκμεταλλεύεται η Φούλαμ. Έτσι η ομάδα του Λονδίνου φέρεται να τα έχει βρει σ' όλα με τον Γερμανό τερματοφύλακα που αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια.

🚨 Bernd Leno has reached an agreement with Fulham on personal terms. Three-year contract, with an option of a fourth.



(Source: @Plettigoal) pic.twitter.com/zRq1O6N3NV