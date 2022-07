Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός και βασικό στέλεχος της Λίβερπουλ δεν πάει πουθενά. Ο 25χρονος Τζο Γκόμεζ ανανέωσε την Πέμπτη το συμβόλαιό του με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, καθώς υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη φιναλίστ του Champions League.

We’re delighted to announce that @J_Gomez97 has signed a new long-term contract with the Reds 🙌