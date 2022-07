Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Μοράτα

Την επιστροφή του Άλβαρο Μοράτα ανακοίνωσε την Πέμπτη (7/7) η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι «ροχιμπλάνκος» επισημοποίησαν την επιστροφή του 29χρονου στράικερ που την τελευταία διετία αγωνίστηκε δανεικός στη Γιουβέντους. Ο Μοράτα μετακόμισε στην Ατλέτικο το 2019 με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι, ενώ το καλοκαίρι του ίδιου έτους οι Μαδριλένοι προχώρησαν στην αγορά του από τους «μπλε».



🔴⚪ @AlvaroMorata: "I'm very motivated, I can't wait to start training"

Welcome home, Alvaro!



