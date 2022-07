«Να έχω εφιάλτες από τον Πικέ; Δε νομίζω! Μάλλον εκείνος θα έχει για μένα». Λίγο αγγλικά, λίγο ισπανικά, και πολλή, πολλή τρέλα. Ο Μπράντον Τόμας αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής θα ήταν εκπαιδευτής δελφινιών. Χρειάζεται να πούμε περισσότερα;

Όλοι έχουν δικαίωμα στα 15 λεπτά δημοσιότητας, αλλά μην τον αδικούμε από την πρώτη πρόταση. Στην καριέρα του είχε πολλά περισσότερα από 15 λεπτά. Τι είναι 15 λεπτά, άλλωστε, στο ποδόσφαιρο;

Όλοι έχουν δικαίωμα σε εκείνο το ματς που θα τους κάνει ήρωες. Σταρ. Θα αλλάξει επίπεδο τη δημοτικότητά τους. Θα τους κάνει λίγο πιο δημοφιλείς. Θα δώσουν και μια συνέντευξη παραπάνω. Κι αν πάνω στην τρέλα τους, πουν και καμιά βλακεία – δε βαριέσαι, συγχωρεμένοι είναι. Στις 31 Αυγούστου του 2019 η Οσασούνα υποδεχόταν την Μπαρτσελόνα. Ο Μπράντον Τόμας ήταν για πρώτη φορά βασικός. Μόλις τρίτη αγωνιστική στην Primera Division, αήττητη μέχρι τότε η Οσασούνα και θα παρέμενε χωρίς ήττα στα πρώτα πέντε ματς της σεζόν. Στο έβδομο λεπτό σχεδόν από το σημαιάκι του κόρνερ έκανε τη σέντρα και ο Ρομπέρτο Τόρες άνοιξε το σκορ. Το τελικό σκορ θα ήταν 2-2, η Μπαρτσελόνα του Ερνέστο Βαλβέρδε θα έφευγε χωρίς νίκη και ο Ισπανός επιθετικός θα έφευγε ευτυχισμένος και με τη φανέλα του Αντουάν Γκριεζμάν.

«Είμαι ένας παίκτης που τα δίνει όλα, παλεύει μέσα στο γήπεδο. Έχω ισχυρή προσωπικότητα και σπάνια με αγχώνει ο αντίπαλος. Δεν είχε εφιάλτες για τον Ζεράρ Πικέ. Διάολε, μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι εκείνος θα έπρεπε να με βλέπει στον ύπνο του. Τουλάχιστον, αυτή ήταν η ιδέα. Να τους πρεσάρουμε όσο πιο ψηλά και έντονα γίνεται. Τους βλέπαμε ότι ένιωθαν άβολα και σκεφτόμουν: «Σκατά. Μάλλον θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη μετά το ματς. Εκείνος θα έπρεπε να με κυνηγάει, όχι εγώ εκείνον».

Ο Ζεράρ Πικέ, ο οποίος αργότερα στο ματς υπέπεσε σε πέναλτι χάρη στο οποίο η Οσασούνα ισοφάρισε, κατάλαβε πού είχε μπλέξει. Και για να το πούμε με τρόπο που θα το καταλάβει και καλύτερα…

Loca, loca, loca!

Δίδυμοι μπελάδες…

Φανταστείτε έναν κόσμο στον οποίο ο Μπράντον Τόμας δεν είναι μόνος του, αλλά έχει και δίδυμο αδερφό. Ακόμα χειρότερα, έχει ακόμα δύο αδέρφια, το σύνολο τέσσερα. Αυτός ο κόσμος υπήρχε, περνούσε καλοκαίρια και χειμώνες στο Σαντανί της Μαγιόρκα, όπου κάποτε τούς άνηκε μια αγγλική παμπ. Κι έτσι σιγά-σιγά ξεδιπλώνεται η ιστορία. «Δυστυχώς, δεν την πρόλαβα, αν και θα ήθελα πολύ να έχω πάει», εξομολογείται ο Ισπανός επιθετικός, λάτρης της καλής ζωής, όταν οι υποχρεώσεις του τού το επιτρέπουν. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά από την αρχή: «Είμαι νέος και όταν έχω ελεύθερο χρόνο, δεν έχω προπόνηση και έχουμε κερδίσει τον αγώνα, τότε μου αρέσει να βγαίνω. Ξέρω πότε είναι στιγμή να βγω και πότε όχι. Αλλά δε βρίσκω κάτι κακό στο ρεπό μου ή στις διακοπές μου, να πιω ένα ποτό».

Είναι στα γονίδια, που λένε… Ο πατέρας του είναι Άγγλος και η μητέρα του από την Γρανάδα. Γνωρίστηκαν στην Μαγιόρκα, όπου υπήρχε η οικογενειακή επιχείρηση του παππού και της γιαγιάς. Μια παμπ! «Ήρθαν πριν πολλά χρόνια με στόχο να ανοίξουν ένα τέτοιο μαγαζί. Αργότερα δούλεψαν σε εστιατόρια και σε ξενοδοχεία, πριν επιστρέψουν στην Αγγλία. Ο μπαμπάς μου έμεινε εδώ. Δούλεψε σκληρά, πολλές ώρες. Ήταν σερβιτόρος και αργότερα μοίραζε φυλλάδια έξω από μαγαζιά. Είχαμε και ένα εστιατόριο για μερικά χρόνια. Τυπικό αγγλικό φαγητό για τουρίστες, αλλά ήταν ωραίο».

Από την αγγλική του καταγωγή δεν κληρονόμησε μόνο τη γνώση για το φαγητό και τις παμπ, αλλά και το ποδόσφαιρο. Ο πατέρας του λάτρευε την Τσέλσι και τον Μίκαελ Μπάλακ. «Ήρθε μια μέρα στο σπίτι με οκτώ μπάλες ποδοσφαίρου και με πήρε και πήγαμε έξω να παίξουμε. Ξανά και ξανά και ξανά να κάνουμε πάσες». Ο Μπράντον δεν ήταν ποτέ μόνος του. Ήταν πάντα μαζί με τον δίδυμο αδερφό του. Ο Τζόρνταν Τόμας ενδεχομένως να ήταν και πιο ταλαντούχος, ωστόσο είχε ένα ατύχημα (σ.σ. ειρωνικά, παίζοντας επιτραπέζιο ποδόσφαιρο) και έχασε το 90% της όρασής του στο ένα μάτι. Ασχολήθηκε στη ζωή με τη νομική και την πολιτική.

Μέχρι το ατύχημα ήταν αχώριστοι. Μαζί έπαιζαν στην Colegio Santa María del Mar στη Μαγιόρκα και μαζί έκαναν όνειρα για το μέλλον. Οι τρεις επεμβάσεις στο μάτι του Τζόρνταν άλλαξαν τα σχέδια και ο Μπράντον έμεινε μόνος του, να περιμένει να τον ανακαλύψουν. Συνέβη το 2006, σε ένα τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Βαλένθια, η Έβερτον και ο Άγιαξ. Στα έντεκά του χρόνια πέτυχε δέκα γκολ, αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του τουρνουά και πήρε μεταγραφή για τη Μαγιόρκα. Τα όνειρα άρχισαν να πραγματοποιούνται…

«Ήμουν οκτώ χρονών όταν κερδίσαμε το κύπελλο Ισπανίας. Με τον Ετό, τον Παντιάνι και τον Ιμπαγάσα! Λάτρευα αυτή την ομάδα».

Rey για μια βραδιά!

Όταν στη ζωή συνδέονται! Αν ξέρεις να τα συνδέσεις. Ο Μπράντον Τόμας, φυσικά και ανελίχθηκε σε όλες τις ομάδες της Μαγιόρκα πριν έρθει η στιγμή για το ντεμπούτο του. Το έκανε ανήλικος ακόμα στις 12 Δεκεμβρίου του 2012. Βέβαια, η ομάδα του ηττήθηκε 5-0 από τη Σεβίλλη, αλλά ποιος το θυμάται; Σημασία έχει ότι έπαιξε και μετά έπαιξε ξανά και σκόραρε! «Πάντα θα ευγνωμονώ τον Χοακίν Καπαρός που μου έδωσε την ευκαιρία όταν ήμουν 17 ετών. Δε φοβήθηκε να με βάλει να παίξω. Πέτυχα γκολ και ήταν η καλύτερη ανάμνηση που έχω. Ήταν όλοι στο γήπεδο, ήταν ο παππούς μου στο γήπεδο. Το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου».

Η πορεία του Τόμας είχε και συνέχεια… Δεν ήταν φωτοβολίδα, τουλάχιστον όχι από εκείνες που εξαφανίζονται γρήγορα από τον ουρανό. Συνέχισε να παίζει με τη Μαγιόρκα και το 2016-17 θα έχει την καλύτερη σεζόν του. 41 ματς, 13 γκολ, τέσσερις ασίστ, η Μαγιόρκα υποβιβάζεται, η Ρεν δίνει τρία εκατομμύρια ευρώ και η Γαλλία φαντάζει μια καλή ιδέα… Δεν ήταν! «Πέρασα δύσκολα, αφού ήταν η πρώτη φορά που ήμουν μακριά από το σπίτι μου. Δε μιλούσα τη γλώσσα και ένιωθα μόνος μου. Έπαθα αρκετούς μυϊκούς τραυματισμούς και δεν μπόρεσα να καθιερωθώ».

Δε βαριέσαι. Αν κάτι χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του Ισπανού είναι η θετικότητα, η αισιοδοξία και η εξωστρέφεια. Οπότε, θα την έβρισκε τη λύση! «Είμαι από τους ανθρώπους που θεωρούν ότι αν σε κάτι αρνητικό, διστάσεις και φοβηθείς δε θα το ξεπεράσεις. Αν το αντιμετωπίσεις με χαρά και θετικότητα, τότε όλα είναι ευκολότερα».

Εύκολα γύρισε στην Ισπανία, αλλά εύκολη δεν ήταν η συνέχειά του. Έπαιξε στην Οσασούνα, τόσο στη Segunda Division, όσο και στην Primera και το 2020 ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του. Ενδεχομένως και της ζωής του. Υπέστη ρήξη χιαστών. Και μηνίσκου. Πάνω στο ξέσπασμα της πανδημίας. Έπρεπε να χειρουργηθεί. Δε μπορούσε. «Ήταν δύσκολο. Έπρεπε να περιμένω δύο μήνες και το χειρότερο ήταν πώς κάθε φορά προετοιμαζόμουν ψυχολογικά για να μπω στο χειρουργείο, αλλά ακυρωνόταν τελευταία στιγμή. Δε γινόταν να μπω σε νοσοκομείο. Έκανα την επέμβαση στις 5 Μαΐου και ευτυχώς όλα πήγαν καλά».

Πριν τραυματιστεί, στις 7 Μαρτίου του 2020, είχε σκοράρει. Θα περνούσαν σχεδόν δύο χρόνια για να βρει δίχτυα ξανά – 580 μέρες για την ακρίβεια. Ποιος μετρούσε; Ο ίδιος όχι, αλλά η «Marca» ναι. «Δεν έχω ψύχωση με το γκολ, γιατί αν το επιτρέψεις αυτό, τότε μόνο χειρότερο θα γίνει. Θέλω να βοηθάω την ομάδα μου να σκοράρει και αργά ή γρήγορα το ξέρω ότι θα σκοράρω κι εγώ».

Ακριβώς έτσι έγινε… Βρήκε δίχτυα στις 8 Οκτωβρίου του 2021, κατευθείαν μετά στις 16 και έκλεισε τη σεζόν με εννέα γκολ. Το συμβόλαιό του έληξε, η Μάλαγα δε θέλησε να του προσφέρει νέο και ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος θαυμάζει τον Νεϊμάρ και τρελαίνεται να κολυμπάει με δελφίνια, έψαχνε το νέο προορισμό για την καριέρα του. Η Θεσσαλονίκη προσφέρεται για τρέλα, πάθος, όνειρα και η Τούμπα προσφέρει εφιάλτες. Κυρίως, δε, προσφέρει, loca…

And I’m crazy but you like it,

Loca loca loca!