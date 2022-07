Πρεμιέρα με ρεκόρ θεατών στο EURO γυναικών

Η Αγγλία περιμένει από το 1966, όταν κατέκτησε-εντός συνόρων- το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών, για έναν νέο ηπειρωτικό ή παγκόσμιο τίτλο.

Η γυναικεία ομάδα που έχει στον πάγκο της την Ολλανδή Σαρίνα Βίγκμαν (κατέκτησε με τις γυναίκες της Οράνιε το EURO 2017), με στόχο να κερδίσει την πρώτη της μεγάλη διοργάνωση, είναι πλέον αήττητη σε 15 αγώνες.

Τα ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων, όπως τα παρουσιάζει σήμερα η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS):

Ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων σε EURO γυναικών:

68.781: Αγγλία-Αυστρία 1-0 (όμιλοι, 06/07/2022-Old Trafford, Μάντσεστερ)

41.301: Γερμανία-Νορβηγία 1-0 (τελικός, 28/07/2013-Friends Arena, Στοκχόλμη)

29.092: Αγγλία-Φινλανδία 3-2 (όμιλοι,05/06/2005-Etihad Stadium, Μάντσεστερ)

28.182: Ολλανδία-Δανία 4-2 (τελικός, 06/08/2017-Twente Stadion, Ενσκέντε)

27.093: Ολλανδία-Αγγλία 3-0 (ημιτελικός, 03/08/2017-Twente Stadion, Ενσκέντε)

25.694: Αγγλία-Σουηδία 0-1 (όμιλοι, 11/06/2005-Ewood Park, Μπλάκμπερν)

21.731: Ολλανδία-Νορβηγία 1-0 (όμιλοι, 16/07/2017-Galgenwaard, Ουτρέχτη)

21.105: Γερμανία-Νορβηγία 3-1 (τελικός, 19/06/2005-Ewood Park, Μπλάκμπερν)

21.000: Δυτική Γερμανία-Νορβηγία 4-1 (τελικός, 02/07/1989-Bremer Brücke, Όσναμπρικ)

18.000: Γερμανία-Σουηδία 1-0 παρ.(τελικός, 07/07/2001 - Donaustadion, Ουλμ)

Tonight's attendance is the 𝐋𝐀𝐑𝐆𝐄𝐒𝐓 in Women's EURO history 🤩



Off to a record-breaking start 🙌#WEURO2022 pic.twitter.com/gf91uk2Aba