Τούχελ για... πρωθυπουργό ψηφίζουν στην Τσέλσι (pic)

Στο Νησί οι πολιτικές εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές το επόμενο διάστημα, αλλά οι άνθρωποι των «μπλε» έχουν μια πρόταση να κάνουν για την διαδοχή στο νούμερο «10» της Ντάουνινγκ Στριτ.

Αυτοί που διαχειρίζονται τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου έκαναν πρόταση για ψήφο στον Τόμας Τούχελ με ένα πανό, μάλιστα, το οποίο οι οπαδοί της ομάδας είχαν φτιάξει καιρό πριν για τον Γερμανό τεχνικό.

One of my favourite moments from last season seeing Thomas Tuchel face light up when he sees his banner go up for the first time. pic.twitter.com/eyyRHT8gIb