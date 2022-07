Μήνυμα Φαν Πέρσι στην Γιουνάιτεντ για Μαλάσια: «Να είστε καλοί μαζί του...»

Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι, μίλησε για τη μεταγραφή του συμπατριώτη του Τάιρελ Μαλάσια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και προέτρεψε τους οπαδούς των «κόκκινων διαβόλων» να είναι… καλοί μαζί του.

Ο Φαν Πέρσι εργάζεται αυτή τη στιγμή ως προπονητής στην Φέγενορντ, την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ο Μαλάσια και μοιράστηκε ένα εγκάρδιο μήνυμα με τον νεαρό Ολλανδό, καθώς άφησε τον αγαπημένο του σύλλογο, για έναν άλλο.

Μιλώντας στον λογαριασμό της Φέγενορντ στο Twitter, ο Ρόμπιν φαν Πέρσι είπε:

«Γεια σου Τάιρελ, είναι ο Ρόμπιν εδώ. Θα ήθελα να σε συγχαρώ για τη φανταστική μεταγραφή σου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αυτή τη μεγάλη στιγμή στην καριέρα σου. Έχεις δείξει ότι με πίστη στον εαυτό σου, πολύ ταλέντο και σκληρή δουλειά κάθε μέρα, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, έτσι απευθύνομαι σε όλους τους οπαδούς των «Red Devils» και λέω ότι δεν αποκτάτε μόνο έναν πολύ ταλαντούχο μπακ, αλλά και έναν φανταστικό άνθρωπο. Να είστε ευγενικοί μαζί του, να τον υποστηρίζετε σε καλές και κακές στιγμές.

Θα δώσει τα πάντα για εσάς παιδιά και είμαι σίγουρος ότι θα έχει μια εξαιρετική σχέση μαζί σας. Εκ μέρους των οπαδών της Φέγενορντ και των ανθρώπων της Φέγενορντ, ευχαριστώ, Τάιρελ, για ότι έκανες όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που μικρό παιδί έφτασες στην ακαδημία Νέων, μέχρι τώρα σε αυτή τη φανταστική στιγμή».

