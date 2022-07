Πρόταση-μαμούθ της Μπάγερν σε Γιουβέντους για τον Ντε Λιχτ

Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, η Μπάγερν που ενδιαφέρεται θερμά για την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ, κατέθεσε πρόταση 75 εκατομμυρίων ευρώ συν τα μπόνους για να τον αποκτήσει από τη Γιουβέντους.

Και εκεί είναι το μυστικό; Η Γιουβέντους τον παραχωρεί με τουλάχιστον 85 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους, ενώ είναι σε αναμονή νέας βελτιωμένης πρότασης της Τσέλσι. Η ομάδα του Λονδίνουεπίσης ενδιαφέρεται θερμά για να τον κάνει δικό της. Οι Λονδρέζοι έκαναν πρώτη πρόταση 80 εκατομμυρίων ευρώ και εισέπραξαν αρνητική απάντηση, αλλά εκτιμάται πως θα επανέλθουν.

Πού ποντάρουν οι Γερμανοί; Σύμμαχος των Βαυαρών είναι ο ίδιος ο Ολλανδός στόπερ που βλέπει με καλό μάτι την προοπτική της Μπάγερν.

