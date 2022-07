Τσιμίκας: «Η Λίβερπουλ ήταν όνειρο για μένα, αντιπροσωπεύω την Ελλάδα στο εξωτερικό»

Για τη Λίβερπουλ και όσα περάσει στην καριέρα του μίλησε ο Κώστας Τσιμίκας στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας του ιστοσελίδας και των project που λανσάρει με την PROSPORT.

Την νέα ιστοσελίδα του Κώστα Τσιμίκα (tsimikas21.com), μέσω της οποίας είναι διαθέσιμα προς αγορά «merchandise» βασισμένα στον Έλληνα μπακ, παρουσίασαν ο Τσιμίκας με την PROSPORT, με τον άσο της Λίβερπουλ να μιλά για τα όσα έχει περάσει στην καριέρα του, ενώ ανέφερε πως αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στο εξωτερικό και θέλει να πάω τη σημαία της πιο ψηλά.

Οι δηλώσεις του Κώστα Τσιμίκα:

«Το να το ζεις και να εισαι χαρούμενος είναι το παν. Εγώ ποτέ δεν ήμουν ψεύτικος. Ζω κάθε εμπειρία στο έπακρο και απολαμβάνω που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα με αυτούς τους συμπαίκτες.

Στην προετοιμασία είχα ξεκινήσει μόνος μου. Στις προπονήσεις και στα φιλικά έδειξα τι μπορώ να κάνω με τη μπάλα στον προπονητή. Δουλεύω κάθε μέρα όλο και πιο συχνά για να γίνω βασικός στη Λίβερπουλ.

Οι πρώτοι μήνες ήταν πολύ δύσκολοι. Είχα κολλήσει Covid και ειχα δυο τραυματισμούς. Δεν τα παράτησα και το κλαμπ με στήριξε. Μου είπαν ότι δεν έχω να πάω πουθενά και μου έδωσαν κίνητρο. Για μενα η Λίβερπουλ ειναι μια μεγαλη προκληση που δεν περίμενα πως θα έχω. Χαίρομαι που δείχνω οτι αξίζω να βρίσκομαι στη Λίβερπουλ

Eίχα γκουγκλάρει να δω ποια είναι αυτή η Έσμπιεργκ. Το πιο δύσκολη ήταν ότι είχε 2-3 ώρες μέρα. Ήξερα ότι έπρεπε να παω στη Δανία για να δείξω ποιος ειμαι. To συζητήσαμε καιρό. Είδα ότι είχαν καλούς επιθετικούς για να βάλουν τις πάσες που θα έβγαζα. Όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που έφυγα και έγινα «άνδρας» σε ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Πάντα θέλω να παιζω. Αν τα παιχνίδια είναι 40 και έχει παιξει τα 39 θέλω να παιξω και το 39ο. Η Λίβερπουλ ήταν όνειρο για μένα.

Εγώ και η PROSPORTτρέχουμε αρκετά project. H αγάπη του κόσμου είναι πολύ σημαντική. Με στηρίζουν από Ινδονησία μέχρι Κίνα. Από όταν ήμουν στην Ελλάδα ο κόσμος μου έστελνε μηνύματα "Πάμε Κωστάρα" και μου έδιναν ώθηση να συνεχίζω.

Η Λίβερπουλ είναι ένα τεράστιο κλαμπ με δισεκατομμύρια οπαδούς ανά τον κόσμο και φυσικά έχει στην Ελλάδα ασχέτως ομάδας. Αγαπώ τον Ολυμπιακό. Επειδή με στήριξε και με πίστεψε από όταν ήμουν στις Σέρρες. Τώρα είμαι στη Λίβερπουλ και με χαροποιεί που βλέπω παιδάκια με διάφορες φανέλες είτε είναι Τσέλσι, Σίτι ή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έρχονται για μια φωτογραφία.

Παίζω για την Λίβερπουλ αλλά παίζω και για την Ελλάδα. Η χώρα που είναι πάνω απ' όλα. Μου σηκώνεται η τρίχα όταν ακούω τον ύμνο μας. Αντιπροσωπεύω την Ελλάδα στο εξωτερικό και θέλω να πάω τη σημαία της Ελλάδας μας πιο ψηλά. Θέλω να κάνω τον κόσμο περήφανο.

Είμαι πολύ χαρούμενος που όταν ένας φίλαθλος αγοράσει κάποιο προϊόν μου θα βοηθήσει έναν άνθρωπο ή ένα αδέσποτο να βρει φαγητό και σπίτι».

Για τις αντιξοότητες που συνάντησε στο ποδόσφαιρο: «Βρήκα δυσκολίες όμως πίστεψα στον εαυτό μου και οι άνρωποι μου πίστεψαν σε εμένα και με βοήθησαν να τα καταφέρω».

Για την εκτέλεση πέναλτι που χάρισε το FA Cup στη Λίβερπουλ: «Ήμουν πολύ αγχωμένος όταν πήρα την μπάλα αλλά οταν την έστησα ήμουν σίγουρος πως θα τα καταφέρω και θα πανηγυρίσουμε τον τίτλο. Ήμουν το νούμερο 7 και δικαιώθηκα».

Για την επιλογή του να πάει στη Λίβερπουλ: «Hταν μια πρόκληση για μενα η Λίβερπουλ. Ήξερα ποιον ειχα μπροστα μου (Ρόμπερτσον). Δεν βάζω ποτέ ταβάνι στον εαυτό μου. Αυτό θα κανω πάντα μέχρι να καθιερωθω και να κερδίσω περισσότερα τρόπαια με την ομάδα μου».

Για την πορεία της Εθνικής με τον Γκουστάβο Πογιέτ: «Ειναι σημαντικο που ήρθε και μας ένωσε ο νέος μας προπονητής. Όλα τα παιδιά θέλουμε τη διάκριση με την Εθνική. Ο κόσμος που ήρθε στον Βόλο μας έδωσε το έξτρα κίνητρο και για αυτούς νικήσαμε. Θέλουμε να επανέλθει η Εθνική εκεί που ήταν και πρέπει να είναι».



Για τον Γιούργκεν Κλοπ: «Η αγκαλιά του είναι... ζεστή. Με εξιτάρει όταν μου φωνάζει. Ο Κλοπ θέλει να μας εξελίξει και να μας κάνει καλύτερους. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό».

Για την παρουσία του στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ και για την επαφή του με τους συμπαίκτες του: «Έξι μήνες πριν πάω στη Λίβερπουλ είχαμε μιλήσει και κάποιοι δεν με πίστευαν! Για μένα ήταν... οκ. Δεν ήθελα να δείξω ότι είμαι μικρός και αυτοί μεγάλοι. Προσπαθούνα να είμαι στο ίδιο επίπεδο με όλα τα παιδιά. Πλέον έχουμε δημιουργήσει στενές σχέσεις και μια καλή παρέα».

Για την ιδέα να παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό στο Champions League και το ενδεχόμενο τις επιστροφής του στον Πειραιά: «Με κάνει να χαμογελάω η ιδέα να παίξω με τους φίλους μου που παίζουν στον Ολυμπιακό. Αν θα γυρίσω μόνο ο Θεός το ξέρει. Εύχομαι στον Ολυμπιακό να νικάει πάντα επειδή του αξίζει».

Για τη σχέση αγάπης με τα δύο του κατοικίδια: «Είχα πάρει τα δυο σκυλάκια μου σε μια περίοδο που δεν ήμουν καλά. Με βοήθησαν πολύ και με έκαναν χαμογελάω. Ότι έχω πετύχει το έκανα επειδή με κάνουν να χαμογελάω».

Για τη διάλεκτο και τους ανθρώπους από το Μέρσεϊσαϊντ: «Με δυσκόλεψαν τα scouse. Μου φαινόντουσαν σαν... κινέζικα. Με τον καιρό αγάπησα τη διάλεκτο και τον κόσμο. Ο κόσμος μας στηρίζει πολύ. Χαίρομαι που έγινα ο Greek Scouser και η αγάπη τους είναι σημαντική για μένα».

Για την πρώτη του μέρα στη Λίβερπουλ: «H πρώτη μου μέρα στη Λίβερπουλ ήταν μαγική. Από το ταξίδι μέχρι τις εξετάσεις όλα με έκαναν χαρούμενο. Είναι κάτι διαφορετικό που δεν μπορώ να εκφράσω με λέξεις».

Για το αν η Λίβερπουλ είναι η κορυφαία ομάδα του κόσμου: «Για μένα δεν παίζουν ρόλο τα πόσα τρόπαια έχει μια ομάδα. Για εμένα η Λίβερπουλ είναι η κορυφαία για τον κόσμο της, το σύνθημα (You Never Walk Alone), για τον προπονητή, για τους παίκτες. Όποιος δεν έχει παίξει μπροστά τους δεν καταλαβαίνει».

Για την ομάδα που ήθελε να παίξει όταν ήταν μικρός: «Aπό μικρός ονειρευόμουν να παίξω στη Λίβερπουλ. Δεν θα άλλαζα τίποτα στο ποδοσφαιρικό μου ταξίδι. Κάθε απόφαση ήταν για το καλό μου. Μικρός έπαιζα πάντα με τη φανέλα του Ροναλντίνιο, όμως εγώ και ο αδελφός μου θέλαμε να παίξουμε στη Λίβερπουλ του Τζέραρντ και του Σουάρες».

Για τα όνειρα του: «Στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν να παίξω σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ένα από τα όνειρα μου έγιναν πραγματικότητα. Θέλω να κατακτήσω την Premier League ή το Champions League. Φέτος φτάσαμε πολύ κοντά και στα δύο. Θέλω επίσης πάρα πολύ να γίνω αρχηγλι της Εθνικής. είναι όνειρο ζωής για μένα. Εύχομαι στο μέλλον να μου δοθεί η ευκαιρία».

Για την επιλογή του να είναι low profile σε αντίθεση με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα μεγάλα κλάμπ της Ευρώπης: «Πάντα ήμουν και θα είμαι ταπεινός και θα συνεχίσω να κάνω την δουλειά μου. Δεν μου λέει κάτι ένα πολυτελές και γρήγορο αμάξι. Παντού υπάρχει όριο ταχύτητας. Όποιο αμάξι και να έχεις με 80 έως 100 θα πηγαίνεις».

Για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Ο κόσμος να πηγαίνει στα γήπεδα. Οι ομάδες να παίζουν σε μεγάλα και γεμάτα στάδια. Το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή. Για τα υπόλοιπα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για ένα καλύτερο ποδόσφαιρο».