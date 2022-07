UEFA: Μαζί με τον ΟΗΕ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (vid)

Στόχος του ΟΗΕ είναι το "Football for the Goals" να αξιοποιήσει τη δύναμη του ποδοσφαίρου, όχι μόνο για την ευαισθητοποίηση και την αναγνώριση των SDG, αλλά για την επίτευξη αλλαγής συμπεριφοράς και βιώσιμων πρακτικών στον ποδόσφαιρο.



Το FFTG ξεκίνησε με μια εικονική εκδήλωση σήμερα (14:00), με μια συνομιλία μεταξύ της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα του ΟΗΕ, Άμίνα Μοχάμεντ, και του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

«Τα ενδιαφερόμενα μέρη του ποδοσφαίρου, από συνομοσπονδίες, εθνικές ομοσπονδίες, λίγκες και συλλόγους, μέχρι παίκτες, ενώσεις παικτών, ομάδες φιλάθλων, καθώς και μέσα ενημέρωσης και εμπορικούς εταίρους, καλούνται να συμμετάσχουν στο FFTG και να γίνουν ενεργοί φορείς αλλαγής, δεσμευόμενοι να υιοθετήσουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αναπτύξουν βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές» αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

«Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν την ισχυρή φωνή που φέρει το ποδόσφαιρο στην παγκόσμια κοινότητα και τον ρόλο που μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο στην ευαισθητοποίηση για τους SDG μέσω της δημοτικότητας του παιχνιδιού. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο, είναι και το πιο προσιτό. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια μπάλα για να ενωθούν οι άνθρωποι. Κάθε μέρα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παίζουν το παιχνίδι, είτε σε ένα αυτοσχέδιο γήπεδο, είτε σε μια αυλή σχολείου είτε σε ένα γιγάντιο στάδιο. Γι' αυτό είμαστε ενθουσιασμένοι και περήφανοι που ξεκινάμε αυτήν την πρωτοβουλία. Το "Football for the Goals" προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κόσμου σε δράση σχετικά με τους SDG» είπε η Αμίνα Μοχάμεντ.

«Είμαι ικανοποιημένος που τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν την ισχυρή φωνή που φέρει το ποδόσφαιρο στην παγκόσμια κοινότητα και τον ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημοτικότητας του παιχνιδιού. Η UEFA, ως μέλος του "Football for the Goals", φιλοδοξεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο ως εκφραστής της αλλαγής στον αθλητισμό, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και εισάγοντας πιο βιώσιμα επιχειρηματικά και λειτουργικά μοντέλα στη βιομηχανία ποδοσφαίρου. Είμαι πεπεισμένος ότι, εάν το ποδόσφαιρο ενωθεί και συνδυάσει τη δύναμή του να οδηγήσει σε βιώσιμη αλλαγή, θα μπορέσει να έχει ισχυρό και μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο. Ως UEFA, πρέπει να δώσουμε το σωστό παράδειγμα προς τη βιώσιμη αλλαγή και να εμπνεύσουμε άλλους να ακολουθήσουν» τόνισε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.

⚽ Today, the @UN launches #FootballfortheGoals, a platform for the football community to engage with and advocate for the Sustainable Development Goals (SDGs), with UEFA as its first member. pic.twitter.com/n1mvV6sPZm