Συνώνυμο της γκέλας ο Μαγκουάιρ: Έκανε «like» σε δημοσίευση για αποχώρηση του Ρονάλντο

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε για πολλοστή φορά να βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα. Τι έκανε; Πάτησε like σε δημοσίευση για ενδεχόμενη αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο και για την μείωση των μισθών των παικτών των «κόκκινων διαβόλων». Αποτέλεσμα; Βρέθηκε ξανά στο «στόχαστρο» των οπαδών.

Ο Μαγκουάιρ, πραγματικά, καταφέρνει χωρίς να κάνει πολλά να γίνεται viral στα social media. Οι γκέλες του, πραγματικά, ορισμένες φορές είναι ανεξήγητες. Ο διεθνής Άγγλος κεντρικός αμυντικός έκανε «like» στο Instagram σε ανάρτηση της σελίδας «sportbible», η οποία έκανε αναφορά σε «αναστάτωση» του Πορτογάλου σταρ για τις περικοπές της τάξεως του 25% των μισθών όλων των ποδοσφαιριστών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Μαγκουάιρ έβγαλε το «like» του από τη δημοσίευση, όμως ήταν πλέον αργά, καθώς τα «screenshot» κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.



Harry Maguire liking posts like these is what u call an unprofessional behaviour..he is no way fit to be Manchester United’s captain! pic.twitter.com/vm6cnf9SER