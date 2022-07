Eπίσημο: Παίκτης της Ντόρτμουντ ο Αλέ

Τον αντικαταστάτη του Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι, βρήκε η Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Σεμπαστιάν Αλέ, ο οποίος προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τον Άγιαξ, μετρώντας 34 γκολ και 9 ασίστ σε 42 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Έτσι, ο Iβοριανός φορ επιστρέφει στη Bundesliga έπειτα από τρία χρόνια (είχε αγωνιστεί στην Άιντραχτ), υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2026 με τους Γερμανούς, ενώ η μεταγραφή του κόστισε πάνω από 30 εκατ. ευρώ στη Ντόρτμουντ.

There's a new #9 in town! pic.twitter.com/BEcVqPSeKK