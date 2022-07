Ατλέτικο: Έγινε «ροχιμπλάνκο» ο Βίτσελ

Ο Βέλγος μέσος είχε μείνει ελεύθερος από την Ντόρτμουντ και επιλέχθηκε από τον Ντιέγκο Σιμεόνε ως αντικαταστάτης του Μεξικανού Εκτορ Ερέρα, που θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Ο 33χρονος Βίτσελ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σταντάρ Λιέγης και στη συνέχεια έπαιξε στην Μπενφίκα και τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ενώ αγωνίστηκε και στην Κίνα με την Τιαντζίν Τιανχάι.

Από το 2018 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Μπορούσια Ντόρτμουντ, με την οποία κατέγραψε συνολικά 145 συμμετοχές, εκ των οποίων 41 την περασμένη σεζόν. Είναι διεθνής 124 φορές με την εθνική Βελγίου, με την οποία έχει συμμετάσχει σε δύο τελικές φάσεις Μουντιάλ και σε δύο EURO.

🇧🇪 Axel Witsel is a new Red & White player!



🔴⚪ The Belgian international has signed with our club for one season.



👋 #WelcomeWitsel!



➡ https://t.co/nmK1eeYAwr pic.twitter.com/gkob3ZT6km