Ετοιμάζει βαλίτσες για το ταξίδι Μάντσεστερ - Λονδίνο ο Ραχίμ Στέρλινγκ (pic)

Πολύ κοντά στην πρώτη της μεταγραφή επί ημερών Τοντ Μπόελι βρίσκεται η Τσέλσι.

Όπως μεταδίδει ο «Independent», οι Λονδρέζοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο για να ολοκληρώσουν την αγορά του διεθνούς Άγγλου εξτρέμ, Ραχίμ Στέρλινγκ από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι πιέσεις των «μπλε» είχαν αποτέλεσμα και η συμφωνία αναμένεται να κλείσει στις 45 εκατομμύρια λίρες, συν ακόμα δέκα με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων. O Στέρλινγκ αποχώρησε το 2015 από τη Λίβερπουλ για 60 εκατομμύρια λίρες. Σε αυτή την επταετία μετράει 320 συμμετοχές, 109 γκολ, 77 ασίστ και έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, πέντε League Cup, ένα FA Cup και δυο εγχώρια Super Cup. Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 47 συμμετοχές, με 17 γκολ και εννέα ασίστ.

🚨 Chelsea are close to finalising the transfer of Raheem Sterling for £45m.



(Source: Independent) pic.twitter.com/bo4ATxuqTJ