Σταφυλίδης: Στην Μπόχουμ και τη νέα σεζόν (pics)

Παίκτης της ομάδας του Ρουρ θα είναι και τη νέα σεζόν ο Κώστας Σταφυλίδης, με τους Γερμανούς να ανακοινώουν τη συμφωνία με τον 29χρονο ακραίο αμυντικό για άλλον ένα χρόνο.

Την περσινή σεζόν ο Έλληνας διεθνής αγωνίστηκε στην Μπόχουμ ως δανεικός από τη Χοφενχάιμ και έπαιξε συνολικά 26 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των ΠΑΟΚ, Φούλαμ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Στόουκ, Άουγκσμπουργκ και φυσικά της Χοφενχάιμ.



🗣️ #Stafylidis: "The past year was one of the most extraordinary in my career. VfL is a great club, the fans are fantastic, the atmosphere in the Vonovia Ruhrstadion is phenomenal."#Stafy2023 #meinVfL pic.twitter.com/OgCFUvSJmO