H σημαία στον ιστό της: Συνεχίζει στην Μπέτις ο Χοακίν

Ο Χοακίν θα συνεχίσει και τη σεζόν που ξεκινάει να αγωνίζεται με την αγαπημένη του Ρεάλ Μπέτις, αφού υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο.

Ο 40χρονος εξτρέμ βρίσκεται εδω και 15 χρόνια στην ισπανική ομάδα. Συνολικά έχει φτάσει τις 451 συμμετοχές με την φανέλα των Ανδαλουσιάνων έχοντας σμειώσει 61 τέρματα κα δώσει 44 ασίστ. Την περασμένη σεζόν, πραγματοποίησε 36 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ.

