Έκλεισε τον Λάιμερ για το επόμενο καλοκαίρι η Μπάγερν

Ο δημοσιογράφος της Bild, Κρίστιαν Φολκ, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, επιβεβαίωσε τη συμφωνία της Μπάγερν με τον Λάιμερ για την μεθεπόμενη σεζόν.

Ο 25χρονος Αυστριακός μέσος πραγματοποίησε 42 συμμετοχές την περσινή σεζόν με την Λειψία σημειώνοντας πέντε τέρματα, δίνοντας 6 ασίστ και ξεπερνώντας τα 2000 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος ανέφερε επίσης ότι οι Βαυαροί ετοιμάζουν δεύτερη πρόταση για τον 17χρονο εξτρέμ της Ρεν, Ματίς Τιλ. Σημειωτέον, οτι η πρώτη τους πρόταση που απορρίφθηκε ήταν ύψους 7 εκατ. ευρώ με άλλα 3 εκατ ευρώ ως μπόνους.

