Η Ίντερ ανακοίνωσε Λουκάκου με... Σαίξπηρ (vid)

Η Ίντερ, με έναν εμπνευσμένο τρόπο, ανακοίνωσε την επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου, χρησιμοποιώντας στίχους από το «Σονέτο 109» του Γουίλλιαμ Σαίξπηρ.

Μεταξύ άλλων, το έργο λέει «λατρεύω να ταξιδεύω, αλλά επιστρέφω εδώ ξανά», κάτι που ισχύει για την περίπτωση του Βέλγου στράικερ, ο οποίος επιστρέφει για δεύτερη φορά στην Ιταλία ως δανεικός από την Τσέλσι.

Στην προηγούμενη θητεία του ως «νερατζούρο» (τη διετία 2019-2021), ο διεθνής επιθετικός είχε 72 συμμετοχές με 47 γκολ και έτσι πήρε την μεταγραφή στην Τσέλσι που δεν κατάφερε να έχει αντίστοιχη απόδοση.

Thank you William Shakespeare for the words. O Romelu, Romelu, welcome home. 🌹#WelcomeRomelu #ForzaInter pic.twitter.com/jVcO3pX8Sc