«Μιλάει με Κριχόβιακ η Αλ Σαμπάμπ»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία ο Πολωνός μέσος, που στο φινάλε της σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Μετά τον δανεισμό του στην Ένωση, ο Κριχόβιακ επέστρεψε στην Κράσνονταρ όπου ανήκει, έχοντας συμβόλαιο ως το 2024. Παρά ταύτα, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, το συμβόλαιό του έχει ανασταλεί μέχρι το επόμενο καλοκαίρι κι ως εκ τούτου μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει για την ερχόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 32χρονος άσος έχει δεχτεί κρούση από την Αλ Σαμπάμπ και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις, με τους Άραβες να περιμένουν την απάντηση του παίκτη.

