Νότιγχαμ Φόρεστ: Πουλήθηκε στη Λανς ο Σαμπά

Παρελθόν αποτελεί ο Μπρις Σαμπά από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Oι «Κόκκινοι» ολοκλήρωσαν και ανακοίνωσαν τη συμφωνία για την πώληση 28χρονου τερματοφύλακα στη Λανς, με το «deal» να κλείνει στα πέντε εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την «Equipe».

Ο Κονγκολέζος επιστρέφει μετά από τρία χρόνια στο γαλλικό ποδόσφαιρο, όταν η Φόρεστ τον αγόρασε από την Καέν αντί δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Σάμπα αγωνίστηκε 125 φορές με τη αγγλική ομάδα τα τρία χρόνια που βρισκόταν στο Νησί. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 45 συμμετοχές και κράτησε 16 φορές ανέπαφη την εστία του.

Brice Samba has completed a permanent transfer to Ligue 1 side RC Lens. ✍️



We wish you every success for the future, Brice ❤️



🌳🔴 #NFFC