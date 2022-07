Επίσημο: Παίκτης της Μπεσίκτας ο Βέγκχορστ

Με τη φανέλα της Μπεσίκτας θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Βουτ Βέγκχορστ, o οποίος αποκτήθηκε από τους Τούρκους με τη μορφή δανεισμού. Ο Ολλανδός φορ δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στην Premier League, μετρώντας μόλις δύο γκολ σε 20 εμφανίσεις με τη Μπέρνλι, η οποία τον απέκτησε από τη Βόλφσμπουργκ.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αγγλία, στο deal μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς για τον 29χρονο επιθετικό, η οποία φτάνει τα 14 εκατ. ευρώ, ποσό που δαπάνησε η Μπέρνλι για τον αγοράσει από τη Γερμανία τον περασμένο Ιανουάριο.

We have to tell you Beşiktaş fans something personally…



𝙒𝙊𝙐𝙏 𝙒𝙀𝙂𝙃𝙊𝙍𝙎𝙏 is officially a Black Eagle!#WelcomeWeghorst pic.twitter.com/zgcQNPG2Sd