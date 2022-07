H FIFPro συμβουλεύει τους παίκτες να μην υπογράφουν σε ομάδες της Super League 2

Οι συνεχόμενες συμβατικές παραβιάσεις ώθησαν την FIFPRO να συμβουλέψει τους ποδοσφαιριστές να μην υπογράφουν συμβόλαια σε συλλόγους εφτά διαφορετικών χωρών, ανάμεσά τους η Τουρκία και η Σούπερ Λιγκ 2 της Ελλάδας!

Ως προς τη Super League 2 η FIFPro ανέφερε τα εξής: «Στο δεύτερο πρωτάθλημα της Ελλάδας, οι σύλλογοι βάζουν λουκέτο (είτε διάλυση είτε υποβιβασμός στη Γ' Εθνική), συχνά χωρίς να πληρώσουν τα χρέη τους. Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ελλάδα είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παικτών που επιδιώκουν να λάβουν μέρος από τους απλήρωτους μισθούς τους από το Ταμείο Προστασίας Παικτών της FIFA».

🚨 Transfer window warning 🚨



Due to widespread contractual violations, #FIFPRO advises professional footballers against signing for clubs in:



🇩🇿 Algeria

🇨🇳 China

🇬🇷 Greece (Super League 2)

🇱🇾 Libya

🇷🇴 Romania

🇸🇦 Saudi Arabia

🇹🇷 Turkey