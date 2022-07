«Ψάχτηκε» ο Ολυμπιακός, αλλά καταλήγει στη Φούλαμ

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει συμφωνία της Φούλαμ τόσο με τη Σαχτάρ όσο και με τον ποδοσφαιριστή. Έτσι τις επόμενες ώρες ο Ισραηλινός άσος θα μεταβεί στο Λονδίνο για να κλείσει το deal της μεταγραφής.

Να επισημάνουμε πως για τον Σόλομον ψάχτηκε και ο Ολυμπιακός σύμφωνα με ρεπορτάζ της αθλητικής εφημερίδας «ΦΩΣ των σπορ». Ο Ολυμπιακός ρώτησε για την περίπτωσή του, όμως τα ποσά θεωρούνται απαγορευτικά για μία ελληνική ομάδα. Επιπρόσθετα, ο Ισραηλινός δεν θέλει να αγωνιστεί στην Ελλάδα και θεωρείται δεδομένο ότι θα... μετακομίσει σε ένα από τα top πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Manor Solomon to Fulham, deal now finally agreed after many twists in the last weeks. Loan move agreed with Shakhtar, accepted also on player side. ⚪️⚫️🤝 #FulhamFC



Solomon will be in London in the next hours to complete the move, as per @peterrutzler. pic.twitter.com/GsbUTLFAUo