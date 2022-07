Επιτέλους: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε μεταγραφή!

Μπορεί να είναι η πιο πλούσια ομάδα στον κόσμο, όμως φέτος παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στο μεταγραφικό παζάρι. Τελικά χρειάστηκε να φτάσουμε ως τις 5 Ιουλίου, ώστε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ανακοινώσει την πρώτη της μεταγραφή (σε μία θέση που έχει τους Λιουκ Σο και Άλεξ Τέλες), που είναι ο Τάιρελ Μαλάσια!

Η Φέγενορντ αποδέχθηκε την πρόταση των 15 εκατομμυρίων ευρώ (συν άλλα δύο σε μπόνους στόχων / συμμετοχών) και ο διεθνής Ολλανδός αριστερός μπακ, ο οποίος αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Έρικ Τεν Χαγκ έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο, σπάζοντας το ρόδι για τους κόκκινους διαβόλους.

