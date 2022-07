Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέλικ η Ρόμα

Μετά τους Νεμάνια Μάτιτς και Μίλε Σβίλαρ, οι Ρωμαίοι απέκτησαν και τον Ζεκί Τσελίκ από την Λιλ.

Ο Τούρκος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Ρόμα. Ο 25χρονος πραγματοποίησε 40 συμμετοχές σκοράροντας τρία τέρματα και μοιράζοντας τρεις ασίστ ξεπερνώντας τα 3.300 αγωνιστικά λεπτά με την γαλλική ομάδα.

Ο Τσελίκ έφτασε στην Λιλ τον Ιούλιο του 2018, όταν αποκτήθηκε αντί 2,5 εκ. ευρώ από την Ιστανμπούλσπορ.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Zeki Celik 🐺🇹🇷



The club is delighted to confirm the signing of the Turkish full-back!



We are also proud to continue assisting in the search for missing children worldwide. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/9kW1EL8Jma