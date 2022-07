Ρεάλ Μαδρίτης: Ανανεώνει το βραζιλιάνικο παρεάκι με ρήτρα 1 δισ.ευρώ για τον καθένα

Σύμφωνα με την Marca όλα είναι συμφωνημένα, ώστε οι Βινίσιους, Ροντρίγκο και Μιλιτάο να έχουν νέα συμβόλαια με ανανεωμένους οικονομικούς όρους και μεγαλύτερη διάρκεια παρουσίας στον σύλλογο.

Ο σκόρερ του μεγάλου τελικού του Champions League φέρεται να έχει κλείσει για συμφωνητικό που θα τον κρατήσει στην «βασίλισσα» μέχρι και το 2026, ενώ οι δύο συμπατριώτες του θα υπογράψουν μέχρι το 2028.

Η πρωταθλήτρια Ισπανίας έχει φροντίσει να βάλει ρήτρα αποδέσμευσης στο 1 δισ.ευρώ για τον καθένα.

Rodrygo, Éder Militão and Vinicius Junior are set to sign new contracts with Real Madrid. Vinicius will sign until 2026, Militão until 2028. 🇧🇷🤝 #RealMadrid



Rodrygo's deal will be until 2028, as @MarioCortegana reported.



All these contracts will include €1B release clauses. pic.twitter.com/ujqjsfFFwt