Η Μπριζ τον «έκλεψε» μέσα από τα χέρια Ολυμπιακού και Νότιγχαμ!

Στο Βέλγιο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κάιλ Λάριν, ο οποίος μετά τα 19 του γκολ με την Μπεσίκτας είχε γίνει ένας από τους πιο περιζήτητους free agents της αγοράς.

Ο 27χρονος Καναδός σέντερ-φορ που απασχόλησε πολύ έντονα, τόσο τον Ολυμπιακό, όσο και την Νότιγχαμ, τελικά συμφώνησε με την Κλαμπ Μπριζ.

Οι Φλαμανδοί ανακοίνωσαν ότι ήρθαν σε συμφωνία για συμβόλαιο τριών ετών με τον Λάριν, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από την πρωταθλήτρια Βελγίου.

Cyle is a Bruges Boy! 🔵⚫ Welcome to the family, @cylelarin16!