Παρών ο Ζλάταν στην παρουσίαση της νέας φανέλας κι ας έμεινε ελύθερος

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ξανά ο Σουηδός, για το πρόβλημα με το οποίο ζούσε τους τελευταίους αρκετούς μήνες. Ο πόνος και οι ενοχλήσεις δεν τον βοήθησαν να προσφέρει όσα θα ήθελε στην Πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Η διοίκηση του συλλόγου είναι σε διαρκή επικοινωνία μαζί του γνωρίζοντας πως ο ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει πλέον στη δράση από το 2023, ωστόσο, αμφότερες πλευρές αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο και τη νέα σεζόν θα πορευτούν στον ίδιο δρόμο.

Υπό συζήτηση είναι η μείωση του μισθού του 40χρονου αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα στο πρώτο μισό της ποδοσφαιρικής χρονιάς.

Πάντως, η νέα εμφάνιση παρουσιάστηκε με τις φωτογραφίες του «Ίμπρα» να χρησιμοποιούνται κανονικά...

Iconic stripes for an eternal club ❤️🖤

The 2022/23 @pumafootball Home Kit has arrived. Available now. #SempreMilan pic.twitter.com/errvWwScF1