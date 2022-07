Συμφώνησε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Έρικσεν!

Σημειώνεται πως υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Δανό μέσο να μένει ελεύθερος από την Μπρέντφορντ, με την οποία επέστρεψε στην αγωνιστική δράση πριν από μερικούς μήνες.

Ο Έρικσεν ενημέρωσε τους ανθρώπους των «κόκκινων διαβόλων» ότι επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην «Ολντ Τράφορντ» και πια φαίνεται πως απομένει η διευθέτηση των τελικών λεπτομερειών ώστε να ανακοινωθεί η μεταγραφή.

Αναμένεται πια ο παίκτης να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιηθεί η μετακίνηση.



🚨 EXCLUSIVE: Christian Eriksen has verbally agreed to join Manchester United as a free agent. 30yo playmaker has communicated desire to play for #MUFC + accept 3y deal. Contract needs to be finalised & medical conducted before move complete @TheAthleticUK https://t.co/YPnPldXRhg