Ανατροπή: Συμφώνησε με την Μπριζ ο Λάριν

Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λάριν, που «έπαιξε» αρκετά στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στην επίθεση, άφησε την Μπεσίκτας για την Μπριζ.

Η ομάδα του Βελγίου μπήκε... σφήνα και με όπλο την παρουσία στο Champions League κέρδισε την θετική απάντηση του Καναδού, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Former Besiktas striker Cyle Larin is set to join Belgian side Club Brugge on a free transfer. Brugge hijacked the deal after Tigres and Olympiacos interest - UCL group stage made the difference. 🇨🇦 #transfers



Larin will sign three year contract, medical already completed. pic.twitter.com/tnvgHZCp2W