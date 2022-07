Ο Παλίνια είναι η πρώτη φετινή μεταγραφή της Φούλαμ

Ο Μάρκο Σίλβα , ο προπονητής της Φούλαμ, ήθελε τον Πορτογάλο χαφ στο ρόστερ του και τον απέκτησε. Η ομάδα του Λονδίνου συμφώνησε με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε από την Sacavenense μέχρι να μεταπηδήσει στα «λιοντάρια» της Λισαβόνας το 2013, έπαιξε δανεικός στην Μορεϊρένσε, την Μπελενένσες και την Μπράγκα, όμως, τώρα ήρθε η ώρα να κλείσει τον κύκλο του με την Σπόρτινγκ και να ταξιδέψει στο Νησί.

The new man on the block. 🤝#TheJoãoFactor | #FFC pic.twitter.com/Za7INdciMX