Για έξι χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι ο Φίλιπς

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έκαναν γνωστή την απόκτηση του 26χρονου Άγγλου μέσου για τα επόμενα χρόνια.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, η Σίτι αναμένεται να δώσει ποσό 50 εκατομμυρίων ευρώ στη Λιντς για τον Φίλιπς.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ στη Σίτι, η οποία έχει αποδείξει πως είναι η κορυφαία ομάδα στη χώρα, αλλά και υπό την καθοδήγηση του Πεπ Γκουαρδιόλα. Για μένα αποτελεί όνειρο να ανήκω σε έναν τέτοιο σύλλογο κι ανυπομονώ να αρχίσω προπονήσεις για να φέρουμε νέες επιτυχίες», τόνισε το νέο απόκτημα.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal



Welcome, Kalvin!