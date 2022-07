Επίσημα στην Άρσεναλ ο Ζεσούς

Ο Βραζιλιάνος διεθνής φορ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές κοντά στα δέκα εκατ. ευρώ, ενώ η Σίτι θα βάλει στα ταμεία της 50 εκατ. ευρώ.



Ο Ζεσούς θα φοράει την φανέλα με το Νο9 στην πλάτη στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα και αποχαιρέτισε τους φιλάθλους της Σίτι: «Ευχαριστώ τη Σίτι και τους ανθρώπους της που έκαναν αυτή την ομάδα μέρος της ζωής μου όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα είναι ώρα να ζήσω ένα νέο όνειρο», ανέφερε ο διεθνής άσος.



Ο Βραζιλιάνος σταρ αγωνιζόταν στη Σίτι από τον Ιανουάριο του 2017, όταν τον αγόρασε από την Παλμέιρας με 32 εκατ. ευρώ. Από τότε, ο Βραζιλιάνος στράικερ είχε 234 εμφανίσεις με τη Σίτι σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 95 γκολ με 64 ασίστ. Είναι επίσης 54 φορές διεθνής με τη Βραζιλία, έχοντας σκοράρει 18 τέρματα.

