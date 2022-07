H απάντηση της Γιουνάιτεντ στη «βόμβα» του Κριστιάνο Ρονάλντο (Pic)

Κατ' αρχήν όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο το δημοσίευμα προκάλεσε χαμό στο Νησί. Στα social media στήθηκε... πανηγύρι, ενώ χύθηκε και αρκετό μελάνι... Ωστόσο η Μάντσεστερ δεν έμεινε άπραγη. Μετά την αποκάλυψη «βόμβα» πως ο Κριστιάνο επιθυμεί να φύγει και να πάει σε ομάδα Τσάμπιονς Λιγκ, οι «κόκκινοι διάβολοι» απάντησαν άμεσα.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του «The Athletic», Ντέιβιντ Όρνστεϊν, οι άνθρωποι της ομάδας υποστηρίζουν πως "δεν είναι προς πώληση ο Ρονάλντο" και ταυτόχρονα "υπενθυμίζουν" πως δεσμεύεται μαζί τους με συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο ενώ λογίζεται ως παίκτης-κλειδί για τα πλάνα του νέου προπονητή.

Ταυτόχρονα, βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που υπενθυμίζουν πως η Γιουνάιτεντ δεν έχει καμία διάθεση να αφήσει τον Ρονάλντο να πάει σε ανταγωνίστριά τους ομάδα στην Premier League, με τους διοικούντες τον σύλλογο να μην κρύβουν και τον έντονο εκνευρισμό τους για το πρόσφατο ραντεβού που φέρεται να έλαβε χώρα μεταξύ του ατζέντη του παίκτη, Ζόρζε Μέντες, και του νέου ισχυρού άνδρα της Τσέλσι, Τοντ Μπόλι.

