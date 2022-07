Αποκάλυψη «βόμβα» για τον Κριστιάνο Ρονάλντο από τους «Times»

Όπως αναφέρουν σε αποκλειστικό τους δημοσίευμα, ο Πορτογάλος σταρ ζήτησε από τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αποχωρήσει, αν και εφόσον το club λάβει ικανοποιητική προσφορά για την πώλησή του.

Και αυτά τη στιγμή που έχουν γραφτεί πολλά για τον «CR7» τόσο για την Μπάγερν όσο και για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Ρονάλντο θέλει να παίζει Τσάμπιονς Λιγκ και αυτό δεν το έχει στη Γιουνάιτεντ. Επίσης ο ίδιος πιστεύει πως έχει άλλα 3-4 χρόνια σε καλό επίπεδο και θέλει να βρίσκεται σε κλαμπ, όπου θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικεί τίτλους και ατομικές διακρίσεις.

Επίσης τονίζεται πως ο Ρονάλντο δεν πιστεύει στο πρότζεκτ που που του παρουσιάστηκε όταν υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι μετά τις αποχωρήσεις δύο προπονητών (Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, Ραλφ Ράνγκνικ) έπαιξαν επίσης ρόλο στη φερόμενη αλλαγή στάσης του απέναντι στο ενδεχόμενο παραμονής, ακόμα κι αν η Γιουνάιτεντ προσέλαβε τον Έρικ Τεν Χαγκ για να ξεκινήσει από την αρχή μια νέα εποχή με πιο στέρεες βάσεις.

Επίσης να σημειωθεί πως σύμφωνα με πηγές των Times, η Γιουνάιτεντ εκτιμάται πως περιμένει πρόταση υψηλότερη από το ποσό που κατέβαλε για να τον αποκτήσει από τη Γιουβέντους το 2021. Και ήταν περίπου 15 εκατ. ευρώ μαζί με άλλα οκτώ ως μπόνους επίτευξης στόχων.

🔺 EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo has asked to be allowed to leave Manchester United should the Premier League club receive a satisfactory offer in the transfer window https://t.co/yx8POGB5M4