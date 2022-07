Νότιγχαμ: Μία ανάσα από τον Νιακατέ της Μάιντς (pic)

Μετά τους Αβονίγι, Χέντερσον και Μπιανκονέ, η Φόρεστ βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του ηγέτη της άμυνας της Μάιντς, Μούσα Νιακατέ.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μένουν να οριστικοποιηθούν κάποιες λεπτομέρειες ανάμεσα στη Νότιγχαμ και τη γερμανική ομάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί τo deal.

Δείτε το tweet:

Nottingham Forest are getting closer to signing Moussa Niakhaté, deal at final stages. Agreement in principle with Mainz on the fee - some details to be sorted out. 🚨🇫🇷 #NFFC



Niakhaté, expected to become the next signing after Awoniyi, Dean Henderson and Giulian Biancone. pic.twitter.com/DvmdL2Ro6N